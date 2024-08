Ein Überblick Studentenwohnheime in Trier: So sehen die Mieten und Wartezeiten aus

Byebye, Elternhaus! Endlich steht er an, der Umzug in die „eigenen“ – okay, gemieteten – vier Wände. Doch die müssen auch bezahlbar sein! Die Suche nach einer günstigen und komfortablen Wohnung kann für Studis zur echten Herausforderung werden. Deswegen geben wir euch einen Überblick über Studentenwohnheime in Trier und was die Miete dort kostet.