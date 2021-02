Universität Trier : „Studienbrücke“ bereitet auf ein Studium in Deutschland vor

Trier Im April startet an der Universität Trier ein neuer Kurs der „Studienbrücke“. Das kostenfreie Programm bereitet Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund und Studierende aus dem Ausland auf ein Studium in Deutschland vor.

Den Studienvorbereitungskurs „Studienbrücke“ der Universität Trier haben seit 2016 über 200 Geflüchtete durchlaufen. Über 110 von ihnen studieren jetzt an einer Hochschule in Deutschland. Andere Absolventinnen und Absolventen bereiten sich gerade auf ihr Studium vor oder sind in einer Ausbildung. Die Universität Trier bietet das erfolgreiche Programm wieder an, das am 1. April startet. Nicht nur Geflüchtete, auch Menschen mit Migrationshintergrund und ausländische Studierende können teilnehmen.