Bildung : Sehr gut organisiert und mit ausreichend Starthilfe

Trier Spitzenplätze im Ranking für Politikwissenschaft: Studierende der Uni­ Trier bewerten die allgemeine Studiensituation und die Organisation als hervorragend.

Die Politikwissenschaft der Uni Trier erzielte gleich in drei Kategorien Spitzenplatzierungen: allgemeine Studiensituation, Studienorganisation und Unterstützung am Studienanfang. „Nur an wenigen anderen Universitäten haben Bachelorstudierende so viele Wahlmöglichkeiten wie in Trier und können damit ihre Studienschwerpunkte selbst setzen“ sagt Claudia Ritzi, Professorin für Politikwissenschaft. „Wir bieten Seminare in Kleingruppen und eine tolle Studien­atmosphäre. Ich freue mich sehr, dass sich das auch im CHE-Ranking widerspiegelt.“ Rund 1000 Menschen studieren Politikwissenschaft an der Universität Trier.