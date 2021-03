Campus : Studieren in der Pandemie – Trierer Pilotstudie untersucht die Folgen

Trier Die Universität Trier und das Trierer ZPID (Leibniz-Institut für Psychologie) starten im März die Vorbereitungen für eine standardisierte Befragung zur Situation der Studierenden während der Corona-Pandemie.

„Die Corona-Pandemie ist für die Hochschulen eine große Herausforderung. Nie zuvor wurde ein Großteil der Lehre digital erbracht. Das ändert natürlich das Studieren grundsätzlich. Mensa- oder Bibliotheksbesuche, Studiengruppen oder auch studentisches Leben können nicht wie bisher stattfinden. Studierende müssen sich neu organisieren“, berichtet Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. „Gern unterstützen wir die Studie der Universität Trier, um mehr zu erfahren über die Auswirkungen des digitalen Semesters auf die psychische Situation der Studierenden. Wir wollen wissen, was gut lief und wo man nachsteuern muss. Nur so können die Hochschulen ihre Unterstützungsmaßnahmen optimal an die konkreten Bedürfnisse anpassen.“

Die Universität Trier und das ZPID startet die Pilotstudie zunächst im April und Mai an den beiden Trierer Hochschulen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass es an der etwa 15-minütigen Online-Befragung eine hohe Beteiligung geben wird. Alleine in Trier studieren fast 20 000 junge Menschen, die im Rahmen des Projekts kontaktiert werden. Auf Grundlage der ersten Erfahrungen wird eine Studienvorlage und ein Messinstrument entwickelt, das an anderen Hochschulstandorten in Rheinland-Pfalz ebenfalls eingesetzt und lokal angepasst werden kann. Erste Projektergebnisse werden im Juni erwartet.