In Trier studieren An diesen Orten in Trier könnt ihr ungestört lernen

Die Wissenschaftliche Bibliothek ist nicht nur ein geeignet, um hier in Ruhe zu arbeiten, sondern auch ein wichtiger Ort des Landes. Tatsächlich zählt sie zu einer der bedeutendsten Altbestandsbibliotheken in Rheinland-Pfalz. Hier findet ihr also eine Menge Geschichte. Die Stadtbibliothek befindet sich direkt neben der Konstantin-Basilika und dem Palastgarten, in der Weberbach Straße – das rote Gebäude könnt ihr kaum übersehen. Im Gegensatz zu der Universitätsbibliothek ist die Stadtbibliothek nur an vier Tagen in der Woche geöffnet. Um Bücher und Medien auszuleihen, benötigt ihr einen Leseausweis der Wissenschaftlichen Bibliothek. Der Leseausweis der Stadtbücherei Trier ist übrigens auch für die Wissenschaftliche Bibliothek gültig (und umgekehrt). Die Jahresgebühr beträgt für den Benutzungsausweis 10 Euro für Studis. Die Bibliothek bietet auch Computerarbeitsplätze mit Internetzugang.