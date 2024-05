Konzentriert pauken An diesen Orten in Trier könnt ihr ungestört lernen

Wer Studium sagt, sagt auch Lernen. Doch nicht für alle ist es angenehm, zu Hause zu lernen – man denke nur an den Nachbarn, der in einer Band spielt und den ganzen Tag an den Drums sein Können zum Besten gibt. Es muss natürlich nicht unbedingt der nervige Nachbar sein, vielleicht ist der Schreibtischstuhl unbequem oder man lässt sich viel zu leicht von Smartphone, Laptop und Co. ablenken.