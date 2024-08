Wir haben nachgefragt Stadtteile im Vergleich: Wo Studis in Trier wohnen (Video)

Umgeben von Weinbergen in Olewig, mitten im Geschehen in der City oder auf der anderen Moselseite in Trier-West? Oder vielleicht doch lieber auf dem Plateau des Petrisberg, in Tarforst, um in Nullkommanix im Hörsaal der Uni zu sitzen? Ihr seht schon, die Römerstadt bietet Wohnmöglichkeiten für jeden Geschmack – und für jeden Geldbeutel.