Studis der Hochschule oder Uni Trier So kommen Studierende jetzt an das vergünstigte Deutschlandticket

In Sachen Deutschlandticket für Studierende ist Trier – man mag es kaum glauben – bundesweit tatsächlich Vorreiter. Neben der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz sind die Universität und die Hochschule Trier (inklusive dem Umwelt-Campus Birkenfeld) die ersten Standorte, die ihren Studierenden ein vergünstigtes Deutschlandticket anbieten. „Obwohl die Zeit für die Einführung des Tickets an den Hochschulen sehr knapp war, gehören die Studierenden in Rheinland-Pfalz zu den ersten in ganz Deutschland, die das Deutschlandticket vergünstigt erhalten“, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD).