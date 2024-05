Tanken und Einkaufen Wo Triers Studierende sparen können: Dafür lohnt der Weg nach Luxemburg

Die öffentlichen Verkehrsmittel, also Bahn, Bus und Tram, sind überall in Luxemburg kostenlos. Ausnahmen sind zum Beispiel die Züge, die über die Grenze fahren. Studierende können also mit ihrem digitalen Deutschlandticket von dem Trierer Hauptbahnhof mit der RE11 bis zur Grenze und dann in Luxemburg kostenlos weiterfahren. Auch Busse können genutzt werden. So fährt zum Beispiel die Linie 302 nach Luxemburg Stadt und die Linie 303 zum Kirchberg. Letztere hält auch am Flughafen in Luxemburg.