Für den kleinen Hunger Bissula-Klappschmier: Beim Studiwerk gibt’s was Neues

„Vor allem die genauen Mengenangaben sind eine Herausforderung und nur durch Ausprobieren haben wir uns dem Original-Geschmack angenähert. In der Antike finden sich kaum genaue Maßeinheiten, die 1 zu 1 auf heute übertragbar sind, es wurde immer kräftig gewürzt“, beschreibt Professor Schäfer die Testphase für den sogenannten „Moretum-Belag“, der überwiegend aus Ziegenkäse und zahlreichen Gewürzen und Kräutern besteht. „Bei der Auswahl der Zutaten haben wir uns vom römischen Dichter und Sprachkünstler Vergil inspirieren lassen und in mehreren Durchläufen in enger Abstimmung mit Professor Schäfer die Rezeptur optimiert “, ergänzt Andreas Wagner vom Studiwerk.