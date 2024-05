Auf Erkundungstour In und um Trier: Coole Freizeitaktivitäten für Studis

Ihr seid neu in Trier, habt vielleicht gerade euer Studium begonnen und wisst noch nicht so recht, was man hier alles so machen kann? Was tun bei schlechtem Wetter, welche Ziele eignen sich für Ausflüge draußen und wo geht’s hin, wenn man auf der Suche nach Abenteuer ist? Wir haben ein paar Ideen für euch zusammengefasst.