Sieben Tipps Sommer-Nebenjobs in Trier: Hier können sich Studierende etwas dazuverdienen

Ihr möchtet neben dem Studium Geld verdienen? So weit, so gut. Viele Studierende haben neben Miete, Lebensmitteln und Haushaltseinkäufen oft nur wenig Geld für Hobbys und Freizeitaktivitäten übrig. Doch keine Sorge! Hier sind sieben Ideen für Mini- und Nebenjobs, mit denen ihr euren Sommer in Trier finanziell bereichern und wertvolle Erfahrungen sammeln könnt.