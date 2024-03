Wohnsitz, Strom, Gas und Co. Die erste eigene Wohnung: Das müssen Studis in Trier wissen

Zu beachten ist, dass Endverbraucher ihren Wasseranbieter im Gegensatz zu den Strom- und Gasanbietern nicht wechseln können. Um das Wasser muss man sich also nicht kümmern, dafür ist in der Regel der Vermieter zuständig. Grundversorger für Wasser, Strom und Gas in Trier sind die Stadtwerke (SWT). Das bedeutet, dass die SWT für die Wasserversorgung in deiner neuen Wohnung in Trier sorgen wird – für die Versorgung mit Strom und Gas kannst du aber auch andere Anbieter auswählen. Auch hier lohnt sich der Vergleich über gängige Portale.