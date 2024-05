Sommersemester 2024 Fachschaftspartys & Co.: Diese Veranstaltungen sollten Trierer Studis nicht verpassen

Am Freitag, den 24. Mai folgt dann ab 18 Uhr eine ganz besondere Veranstaltung, die UNIverseLan, die große LAN-Party der Universität Trier, organisiert vom Fachbereich Informatik. Gezockt wird League Of Legends (1v1, 2v2) und Super Smash Bros, außerdem gibt es ein „Wünsch-Dir-Was-Turnier“. Die Party findet in der Kapelle an Campus II der Universität Trier (K-101) statt. Wer mitmachen will, wird gebeten, sein eigenes Device (sowie LAN-Kabel) mitzubringen. Mehr Informationen findet ihr hier.