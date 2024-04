Bowling, Darts, Tischkicker Wo Studis in Trier entspannte Kneipenabende verbringen können

Service | Trier · Es gibt Spiele, die gehören zum Besuch in der Kneipe genauso dazu wie ein paar Bier. Was sind die kultigsten unter ihnen? Schnell fallen Begriffe wie Billard und Kicker. Wo es in Trier die Möglichkeit dazu gibt.

09.04.2024 , 13:31 Uhr

Dart und Kicker in der Spielecke der Kellerkneipe Travel’s. Im Nebenraum steht zusätlich ein Billardtisch. Foto: Roland Morgen