Kooperation von Hochschule und Krankenhaus Wie Trierer Studierende mit Hamlet lernen, am offenen Gehirn zu operieren

Dr. Marcus Mehlitz, Oberarzt der Abteilung für Neurochirurgie am Trierer Brüderkrankenhaus, äußert sich zum Projekt „Hamlet“: „Auch wir benötigen guten Nachwuchs für die regionale und überregionale Versorgung unserer Patienten, so spielen neurochirurgische Eingriffe eine wichtige Rolle in unseren Zentren für Hirntumorbehandlung, Wirbelsäulenerkrankungen, Schlaganfälle und Schwerverletzte am Brüderkrankenhaus.“ Mehlitz sieht in den praxisorientierten Kursen eine Werbung für den hiesigen Standort, nach dem Studium die ärztliche Facharztausbildung in Trier fortzuführen. „Für uns als operatives Fachgebiet wollen wir bei Studenten Interesse wecken und eine Orientierungshilfe geben, ob eine ärztliche Ausbildung in der Neurochirurgie für sie infrage kommt.“

Das von der Hochschule Trier konzipierte Trainingsmaterial werde vor allem im Unterricht für Studenten des Medizincampus eingesetzt, es könnten aber auch grundlegende Operationsabläufe für Assistenzärzte in der Weiterbildung trainiert werden. „Das Schöne an solchen Trainingsszenarien mit echter OP-Technik ist, dass die Begeisterung von alleine kommt: Das Feedback der StudentInnen ist sehr gut, gerade weil das Erlernen von manuellen Fertigkeiten im Studium recht kurz kommt. Der Vorteil künstlicher Simulationsmodelle ist, dass man einfach mehr üben kann“. Und somit besser vorbereitet sei für Kurse an biologischen Präparaten, das wäre ökonomisch und ethisch sinnvoll. „Auf jeden Fall bietet die Hochschule das Wissen und das Engagement für weitere medizinisch-technische Projekte, das ist auch interessant für die beruflichen Ausbildungsgänge am Bildungscampus des Brüderkrankenhauses Trier.“