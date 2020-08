Trier/Berlin Bundeszuschuss von maximal 500 Euro pro Monat kann nun auch für den September beim Studiwerk Trier beantragt werden.

Die Überbrückungshilfe für Studierende, die infolge der Corona-Pandemie in besonders akuter Not und unmittelbar auf Hilfe angewiesen sind (TV vom 17. August), wird für dem Monat September verlängert. Das hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek mitgeteilt. Betroffene Studierende aus der Region Trier können die Überbrückungshilfe von maximal 500 Euro monatlich in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses online beim Studiwerk Trier beantragen.