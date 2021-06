Bildung : Umweltcampus Birkenfeld – International erfolgreich beim Thema Nachhaltigkeit

Foto: Hochschule Trier 33 Bilder 25 Jahre Umweltcampus Birkenfeld - Impressionen

Birkenfeld/Trier Keine Emissionen – alle technischen Anlagen und Maßnahmen im Umweltcampus sind darauf angelegt. Das weiß auch der Bundespräsident.

(red) Seit 2010 werden international Universitäten in Sachen Nachhaltigkeit unter die Lupe genommen und bewertet. Initiiert und gesteuert wird das Ranking seit jeher von der Universitas Indonesia mit Sitz in Jakarta. Beim renommierten „GreenMetric Award“ gilt der Umweltcampus Birkenfeld als bekannte Größe. Bei der letzten Preisverleihung im Dezember 2020 erreichte der Campus, der zur Hochschule Trier gehört, erneut eine hervorragende Platzierung. Die „grünste Hochschule Deutschlands“ liegt abermals in Rheinland-Pfalz. Der Umwelt-Campus belegt im internationalen Ranking 2020 unter 918 Universitäten den 6. Platz weltweit und bleibt national im vierten Jahr in Folge auf Platz 1.

Lesen Sie auch Bildung : Wie die Hochschule Trier am grünsten Campus Deutschlands wächst

Präsidentin Schumann ordnet das Ergebnis ein: „Um die Spitzenposition zu halten, müssen wir uns kontinuierlich verbessern. Nachhaltigkeit wird für immer mehr Hochschulen weltweit zu einem strategischen Thema. Die Anzahl der teilnehmenden Hochschulen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent und die Qualität auch, denn diesmal haben 102 Unis im GreenMetric-Ranking mehr als 7500 Punkte erzielt. Wir haben uns weiter verbessert und konnten 8650 Punkte erreichen.“ Das sei ein toller Start ins Jubiläumsjahr gewesen.

Das GreenMetric-Ranking stellt eine ganzheitliche Bewertung der Nachhaltigkeitsaktivitäten von Hochschulen sicher und gliedert sich in sechs Kategorien: Infrastruktur (15 Prozent), Energie und Klimaschutz (21 Prozent), Abfallmanagement (18 Prozent), Wasser (zehn Prozent), Mobilität (18 Prozent) sowie Lehre und Forschung (18 Prozent). Den weltweit ersten Platz gewann zum wiederholten Mal die Universität Wageningen in den Niederlanden, gefolgt von der University of Oxford und der University of Nottingham, beide aus Großbritannien.

Der Nachhaltigkeitsbeauftragte am Umwelt-Campus, Prof. Klaus Helling, legt die Messlatte hoch: „Zum dritten Platz fehlen uns diesmal nur 125 Punkte. Das Podium ist in Schlagdistanz – vielleicht schaffen wir 2021 den Sprung aufs Treppchen.“ In Deutschland steht Birkenfeld ganz oben, diesmal gefolgt von der Universität Bremen (Platz 20), der Leuphana Universität Lüneburg (Platz 21) und der Freien Universität Berlin (Platz 26).

Der Umwelt-Campus Birkenfeld zählt zu den besonderen Hochschulstandorten in Deutschland und bietet den Studierenden ein interdisziplinäres Studium an einer einzigartigen „Zero Emission University“, die neben einem ökologischen Baukonzept über eine CO 2 -neutrale Energie– und Wärmeversorgung und modernste Gebäude– und Anlagentechnik verfügt.

Der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke bildet das thematische Bindeglied innerhalb der Studiengänge und fördert eine intensive und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachdisziplinen. Die Vernetzung ökologischer, wirtschaftlicher, technischer und sozialer Belange befähigt die Studierenden dazu, in ihrer späteren Tätigkeit komplexe Systeme zu analysieren und zu optimieren. In der praxisorientierten Ausbildung haben die Studierenden die Gelegenheit, das theoretisch erworbene Wissen in regionalen und überregionalen Unternehmen sowie in einer der zahlreichen Forschungseinrichtungen am Umwelt-Campus zu erproben.

Die Nähe zur Praxis sowie die gleichzeitige Verknüpfung des Studiums mit innovativen und forschungsnahen Themen ist Ziel der Ausbildung am Umwelt-Campus. Der Campus ist international vernetzt. Die Studierenden kommen aus der ganzen Welt nach Hoppstädten-Weiersbach – aufgrund der wegweisenden und zukunftsorientierten Ausbildung.

Kommunikationsgebäude – ein Ort der Begegnung mit Energie-Plus-Standard. Foto: Hochschule Trier