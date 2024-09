Wintersemester 2024 Studis der Uni Trier und der Hochschule Trier: Diese Events solltet ihr nicht verpassen

An der Hochschule Trier beginnen die Lehrveranstaltungen am 7. Oktober, bereits am Freitag davor (4. Oktober) findet am Vormittag die offizielle Begrüßung neuer Studis statt. Am Nachmittag wartet dann unter anderem eine Campus-Tour und eine City-Tour mit euren Study Buddys auf euch, bei der ihr euch gegenseitig und natürlich Trier besser kennenlernen könnt. Gemeinsamer Abschluss ist im „Coyote Café“ in der Trierer Innenstadt.