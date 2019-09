Bildung : Uni Trier bekommt acht zusätzliche Professuren

Trier Nach der deutlichen personellen Aufstockung im Bereich Pflegewissenschaften gibt es an der Universität Trier erneuten Grund zur Freude. Bund und Land spendieren acht zusätzliche Professuren. Die Nachwuchswissenschaftler sollen in allen Fachbereichen eingesetzt werden.

Es geht darum, Karrierewege in der Wissenschaft planbarer und transparenter machen. Das ist Ziel des Tenure-Track-Programms von Bund und Ländern. Durch eine solche Professur erhalten Nachwuchswissenschaftler nach einer Bewährungsphase eine unbefristete Professur. Insgesamt acht Millionen Euro ist diese Förderung für die Uni Trier wert. „Wir sehen uns durch die Entscheidung des Auswahlgremiums in unserer Strategie zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern bestätigt“, sagt Präsident Michael Jäckel.

Die zukünftigen acht Tenure-Track-Professuren sollen an allen Fachbereichen der Universität Trier angesiedelt werden – sowohl in größeren wie in kleineren Fächern. Jäckel: „Wir wollen dadurch unser Profil innerhalb unserer klassischen Fächer ebenso schärfen, wie der Nachfrage nach Querschnittsfunktionen nachkommen.“ Für einen Zeitraum von bis zu acht Jahren kommt es in den jeweiligen Fächern durch die Tenure-Track-Professuren zu einer personellen Verstärkung. Die acht Planstellen sollen in den kommenden Jahren nach und nach besetzt werden. Das Tenure-Track-Programm läuft bis 2032.