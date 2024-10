Für den Studienbeginn Die ersten Tage an der Uni Trier: Das musst du wirklich wissen

Willkommen an der Uni! Die ersten Tage können wirklich überwältigend sein. Neue Umgebung, fremde Gesichter, und dazu noch jede Menge organisatorische Dinge, die geklärt werden müssen. Damit du dich schnell zurechtfindest und einen guten Start in dein Studium hast, haben wir eine kleine Hilfestellung zusammengestellt. Egal, ob es um wichtige Anlaufstellen geht oder dein Mittagessen am Campus, in diesem Artikel findest du alles, was du für deine ersten Tage an der Uni wissen musst.