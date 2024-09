Preiserhöhung für Studis? Das Deutschlandsemesterticket geht in die zweite Runde

Studierende der Hochschule können bereits seit dem 1. September ihr Deutschlandticket verlängern oder aktivieren. Weil das Wintersemester an der Uni später startet, können Uni-Studierende ab dem 1. Oktober auf das Deutschlandticket für das kommende Semester zugreifen. Das geht wie bereits im letzten Semester über die Portazone-App. Und das Studierendenwerk verkündet gleich zwei weitere gute Neuigkeiten: Der Preis für das Ticket bleibt unverändert. Statt 49 Euro (beziehungsweise ab 1. Januar 2025 sogar 58 Euro) pro Monat zahlen Studierende in Trier weiterhin 29,40 Euro monatlich – und das im gesamten Wintersemester, also bis Ende März 2025.