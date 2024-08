Schritt für Schritt Panik vor der Prüfung? Diese Tipps können euch im Studium helfen

Sich Ziele zu setzen gehört zum Leben, aber sie sollten realistisch und machbar bleiben. Wer die Gedanken an Spitzenleistungen loslässt, kann auch entspannen. Fragt euch also Folgendes: Was wird gefordert? Wie viel Zeit brauche ich zum Lernen? Was kann ich schon und was nicht? Sich diese Fragen zu beantworten, hilft gegen wahlloses fantasieren. Ebenfalls hilfreich: ein genauer Lernplan. Damit könnt ihr euch Schritt für Schritt auf die Prüfung vorbereiten.