Sparen, sparen, sparen Studentenrabatte in Trier: Wo bekommen Studis was günstiger?

Trier · Günstiger zum Sport, ins Kino oder Theater? Damit ihr eure Freizeit zwischen Prüfungsvorbereitung und Seminararbeiten in vollen Zügen genießen könnt, haben wir eine Auswahl an Studentenrabatten in Trier für euch.

06.08.2024 , 15:35 Uhr

Als Studi in Trier Geld sparen? Wir haben uns umgeschaut, wo ihr in Trier den ein oder anderen Euro sparen könnt (Symbolfoto). Foto: Getty Images/iStockphoto/nicoletaionescu