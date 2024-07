Sparen, sparen, sparen Studentenrabatte in Trier: Wo bekommen Studis was günstiger?

Miete, Strom, Lebensmittel: Ihr habt das Gefühl, dass eure monatlichen Fixkosten mehr und mehr steigen, während die Kohle für’s Vergnügen gleichzeitig immer weniger wird? Damit ihr euer Studileben trotzdem noch in vollen Zügen genießen könnt, haben wir uns in Trier für euch umgeschaut. Der Schlüssel zum Glück? Euer Studentenausweis! Denn mit dem sichert ihr euch in Trier zahlreiche Vergünstigungen.