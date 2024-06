Sieben Tipps Sommer-Nebenjobs in Trier: Hier können sich Studierende etwas dazuverdienen

Natürlich darf in dieser Aufzählung der absolute Klassiker nicht fehlen: Kellnern ist bei vielen sicher der erste Gedanke, wenn es um Nebenjobs neben dem Studium geht. In einem Café oder Restaurant könnt ihr zusätzlich zum Gehalt auch Trinkgeld bekommen. Kellnern ist also eine gute Möglichkeit, um das Einkommen neben dem Studium aufzubessern. Bei Interesse könnt ihr einfach bei den Restaurants, Cafés oder Kneipen eurer Wahl nachfragen, ob sie Hilfe brauchen und offene Stellenangebote haben.