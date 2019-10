Bildung und Forschung : Semsterstart an der Uni Trier: Mehr Professuren und neue Studiengänge

Semsterstart an der Uni Trier: Mehr Professuren und neue Studiengänge

Trier Universität startet ins Jubiläumssemester: Neugründung vor 50 Jahren auf dem Trierer Petrisberg.

Die Universität Trier startet am heutigen Montag mit positiven Vorzeichen in das Wintersemester 2019/2020. So konnte die Zahl der Studierenden mit 12 260 im Vergleich zum Vorjahr nahezu gehalten werden.