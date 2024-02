Studierende organisieren Diskussion mit Ministerpräsidentin „Wir brauchen mehr Menschen, die das Gute sehen“

Einig waren sich die moderierenden Psychologie-Studierenden mit der Ministerpräsidentin in der Ansicht, dass die AfD eine ernstzunehmende Bedrohung der Demokratie darstellt. Die AfD gehe strukturiert vor, habe in Social Media einen Vorsprung gegenüber den etablierten Parteien und nicht nur in ostdeutschen Bundesländern, sondern auch in Rheinland-Pfalz prognostizierte Wählerzahlen „in schwindelerregender Höhe“, so die Ministerpräsidentin. „Andererseits ist es ein erhebendes Gefühl, dass so viele Menschen gegen Rechts demonstrieren.“