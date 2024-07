Sommersemester 2024 Semester Closing Party und Co.: Diese Events sollten Trierer Studis nicht verpassen

(Teilweise) kostümiert geht es am 11. Juli auch am Irminenfreihof in der City zu, da lädt die Fachschaft Modedesign nämlich zum Maskenball. Die kreativste Maske bekommt übrigens einen Preis, ihr könnt euch also nach Lust und Laune austoben. Ansonsten gilt: „Bring your own Sektglas“. Los geht’s um 20 Uhr.