Universität Trier : Barrieren an den Türen und in den Köpfen – Studieren mit Behinderung an der Uni Trier

Foto: Universität Trier

Trier Erst eine Vorlesung in Gebäude A, dann fix zum Seminar rüber in Trakt B, zwischendurch noch schnell in die Bibliothek. Und abends mit den Kommilitonen auf ein Bier. Typisches Studentenleben? Für jeden zehnten Studierenden in Deutschland sieht das anders aus – auch in Trier.