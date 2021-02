Gesundheit : Viel Zeit im Sitzen und kaum Sport

Trier Weil Studierende sich wenig bewegen, hat die Uni Trier ein wissenschaftlich begleitetes Angebot für sie.

Deutschlandweit haben der ADH und die TK über 50 Einzelinitiativen im Programm „Studiert bewegen – Studieren bewegt 2.0“ gestartet mit neuen Angeboten, ergänzend zum Hochschulsport. An einer Hochschule gehen Studierende mit Hunden Gassi, an einer anderen wird ein Bewegungspfad gestaltet. Das Trierer Sportförderprogramm „Besser Studieren mit Sport“, kurz BEST, ist unter den Initiativen einzigartig, denn die Studierenden werden dabei wissenschaftlich begleitet, wenn sie das möchten.

Teilnehmende werden dafür in verschiedene Gruppen eingeteilt. Einige Studierende bekommen einen Fit­ness­tracker in Form einer Uhr ausgehändigt, dessen Daten das Team des Soziologen Rüdiger Jacob auswertet. So können sie ihre sportliche Aktivität selbst festhalten. Und der Unisport sowie die Forschenden sehen, ob das neue Bewegungsangebot auch zum gewünschten Effekt führt.

Ziel des Förderprogamm BEST ist es, nicht nur den Studierenden Sportangebote zu machen, sondern sie an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie sie Bewegung in ihren Lebensalltag integrieren können. Das sieht der Leiter des Projekts und stellvertretende Leiter des Hochschulsports an der Universität Trier auch als neue Aufgabe des Unisports. Eine bessere körperliche Fitness könne sich auch positiv auf die Studienleistung der Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer auswirken. Dabei liege der Ursprung der schlechten körperlichen Verfassung schon vor der Studienzeit, erklärt der promovierte Sportlehrer Christoph Heib: „Wir haben das Projekt gestartet, weil wir in unserer Studie ermittelt haben, dass viele Studierende bereits unbewegt an die Uni kommen und im Studienverlauf weiter körperlich abbauen.“ Er sei in Sorge, dass das „für die jungen Menschen und ihre Gesundheit langfristige Folgen, wie Fehlhaltungen oder Diabetes, haben könnte“.