Bildung : Deutschlandweit die Ersten

Trier Die Universität Trier bildet Expertinnen und Experten für digitale Sprache aus.

Deutschlandweit ist es der erste Master­studien­gang mit diesem Namen. Die Universität Trier beschreitet einen neuen Weg. Künstliche Intelligenz und computer­linguistische Methoden bilden die inhaltlichen Schwerpunkte des Studiums. Studierende beschäftigen sich mit jeglicher Form der Sprache im digitalen Raum – von geschriebenen Texten über die gesprochene Sprache bis hin zu audiovisuellen und sozialen Medien. Sie lernen Algorithmen zu verstehen und zu entwickeln, die die Sprache analysieren, verwalten und auch generieren. Das Wissen ist notwendig, weil die Datenmengen, die im Sekundentakt durch das Internet und in Unternehmen oder Behörden fließen, nicht mehr per Hand von einzelnen Menschen überblickt und verarbeitet werden können. „Unsere Studierenden finden die technisch möglichen Antworten auf die heutigen Probleme der Gesellschaft. Es ist eine enorme Herausforderung, für die man ein umfangreiches Know-how braucht. Das vermitteln wir praxisnah in unserem Studienangebot“, erklärt Computerlinguist Prof. Achim Rettinger das Anliegen des Angebots.

Mit dem neuen Master knüpft die Computerlinguistik der Universität Trier an ihren im Sommer 2020 gestarteten Bachelorstudiengang „Sprache, Technologie, Medien“ an. In vier Semestern vertieft der Masterstudiengang „Natural Language Processing“ das Wissen aus den sechs Semestern Grundlagen­studium. Studierende werden neue Methoden erforschen und auf neue Art in einem schnell wachsenden Forschungsgebiet experimentieren. Der Masterabschluss schafft gute Voraussetzungen, um in Technologie-Unternehmen, Behörden und Startups eingesetzt zu werden oder in einem Forschungsprojekt – unter­nehmens­nah oder an Grundlagenforschung orientiert – an einer Universität zu promovieren.