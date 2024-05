Umfrage Zum Studium nach Trier: Was zieht junge Menschen in die Römerstadt?

Für Elias war klar: In seiner Heimatstadt Berlin will er nicht studieren. „Ich wollte einfach nur weg“, erzählt der junge Biologie-Lehramtsstudent und bringt damit seine beiden Freunde zum Lachen. „Egal wohin.“ Zu groß sei in der Hauptstadt die Anonymität auf dem Campus, zu wenige Kontakte könne man knüpfen. Er habe sich deshalb bewusst für Studiengänge in kleineren Städten beworben. Von Trier hatte er bis dahin noch gar nichts gehört; dennoch zog es Elias am Ende an die Mosel.