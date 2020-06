Bildung : 150 000 Euro für digitale Medien

Trier Die Universitätsbibliothek Trier hat elektronische Medien im Wert von 150 000 Euro erworben. Sie baut damit ihre Digitalisierungsstrategie aus.

Damit will die Universitätsbibliothek einen Grundstein für den strategischen Umstieg zu einem hybriden Erwerbungsmodell legen, in dem sie neben gedruckter Literatur auch auf einen kontinuierlich wachsenden Bestand an elektronischen Medien setzt. Die Kultur der Lehre in vielen Studienfächern und das Publikationswesen in der Forschung hat sich verändert.