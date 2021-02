Campus : Wie Corona die Uni verändert

Von Michael Jäckel Was verändert sich, was verpassen die Studierenden? Ein Gastbeitrag von Uni-Präsident Professor Michael Jäckel über die Abwesenheit einer wichtigen Erfahrung.

Im Frühjahr des Jahres 2020 musste schnell eine Lösung gefunden werden, was „Universität“ jetzt vorübergehend heißt. Sie wanderte ins Netz. Zum Teil war sie dort auch vor der Pandemie schon zu finden. Aber da war kein „digitaler Zwilling“, sondern eine Lernplattform, die bereits vielerlei Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden gewährleistete. Seit mehr als 20 Jahren ist E-Learning ein Begriff. Und seit mehr als 20 Jahren hat sich dieser Bereich auf den Weg gemacht, interessante und einsatzfähige Optionen für oder anstelle von Präsenzlehre zu entwickeln. Wir waren kurz davor, dass nicht mehr der Gegensatz von analog und digital bestimmend blieb, sondern alles, was der Wissensvermittlung und der Wissensentstehung diente: gute und innovative Lehre eben. Die Didaktik, früher häufig als unwesentlicher Nebenschauplatz des deutschen Hochschulwesens behandelt, verschaffte sich auf diesem Weg Eintritt in den Universitätsalltag. Das hilft in dieser Corona-Herausforderung. Aber die Permanenz der digitalen Lehre ermüdet allmählich.

Hier und da gab es zwar eine Übung mit praktischem Charakter, die zusammenbrachte, was zusammengehört. Ansonsten musste sich die Universität über einen relativ langen Zeitraum als „Lehrpersonal auf Video“ präsentieren. Das hat durchaus auch eine hohe Kreativität freigesetzt und beflügelt: „Wir kriegen das hin!“ Es hat auch in vergleichsweise kurzer Zeit die IT-Infrastruktur auf Vordermann gebracht. Damit kamen neue Namen auf den Plan, die zuvor kaum jemand kannte: Wer Aufzeichnung meinte, sagte nun Panopto (der Name einer Software), wer sich in einen Dialog mit anderen begeben wollte, der zoomte. An den Bürotüren von Kolleginnen und Kollegen stand nun: „Videokonferenz: Bitte nicht stören!“ Alle waren in und vor Bildschirmen. Konzentration wurde nicht im Hörsaal oder Seminarraum gefordert, sie versammelte sich auf kleinen und großen Bildschirmen. Die geteilte Aufmerksamkeit war sprichwörtlich als Oberfläche präsent. Ein Randphänomen der Kommunikation wurde auf einmal zu einem zentralen Treffpunkt. In den Hörsälen und Veranstaltungsräumen herrschte dagegen gähnende Leere – auch jetzt noch.