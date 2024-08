Wir haben nachgefragt 750 Euro fürs Wohnen? So viel Miete zahlen Studierende in Trier (Video)

München, Berlin und Köln sind unbezahlbar und in den neuen Bundesländern wohnt es sich als Studierender am günstigsten – so oder so ähnlich haben wir das alle schon mal gehört. Aber wie günstig oder teuer lebt es sich in Trier? Studierende der Universität haben uns verraten, wo sie in und um Trier wohnen und was sie an Miete zahlen.