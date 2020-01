Wissenschaft : Eine Million Euro mehr für die Forschung in Trier

Eine Million Euro mehr für die Forschung in Trier

Trier Das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) an der Uni Trier erhält zusätzliche Mittel, um seine Angebote langfristig auszubauen.

Die gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern hat den Antrag des Landes Rheinland-Pfalz bewilligt, den Kernhaushalt des ZPID im Rahmen eines sogenannten kleinen Sondertatbestandes dauerhaft zu erhöhen. Ab dem Jahr 2020 erhält das Institut eine zusätzliche Grundfinanzierung in Höhe von rund einer Million Euro pro Jahr. Damit kann das ZPID sein Infrastrukturangebot konsolidieren und ausbauen.

Das Institut arbeitet daran, den gesamten wissenschaftlichen Arbeitsprozess für Psychologen und Forschende in angrenzenden Disziplinen zu unterstützen – von der Ideensammlung und Literaturrecherche über die Dokumentation der Forschungsarbeit und Archivierung von Daten bis zur Publikation der Ergebnisse. Für jede Phase soll es künftig geeignete Angebote geben.

Zu den Plänen gehört unter anderem, das bestehende Rechercheportal PubPsych weiterzuentwickeln, ein cloudbasiertes System zur Studienplanung (PsychNotebook) anzubieten und ein kombiniertes Online-/Offline-Labor namens PsychLab bereitzustellen. Darüber hinaus wird die Forschung am ZPID gestärkt, indem unter anderem zwei neue Forschungsbereiche zu den Themen „Big Data in der Psychologie“ und „Forschungssynthesemethoden“ etabliert werden.

Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf hat die Entscheidung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz begrüßt, deren Vorsitz er im Jahre 2019 innehatte: „Das ZPID leistet schon seit Jahrzehnten wichtige Dienste zur Unterstützung der psychologischen Forschung in Deutschland und international. Indem diese Dienstleistungen zukünftig den gesamten wissenschaftlichen Arbeitsprozess unterstützen und die digitale Dimension dabei konsequent mitgedacht und mit erforscht wird, sichert das ZPID die Leistungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit von Forschung in einer Zeit, in der diese Glaubwürdigkeit stärker als je zuvor hinterfragt wird. Das ZPID leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Forschungsstandortes Trier und des Landes.“