Trier Beim morgigen Bezirksparteitag der CDU treffen die potentiellen Spitzenkandidaten Baldauf und Bröhr aufeinander und die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Bernhard Henter soll geklärt werden.

Der Parteitag des regionalen CDU-Bezirks am Donnerstagabend in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) verspricht spannend wie selten zu werden. Zum einen, weil es um die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Bernhard Henter eine Kampfkandidatur gibt – zwischen dem Bundestagsabgeordneten Andreas Steier und dem Eifeler Bürgermeister Moritz Petry.

Zum anderen, weil sich die beiden CDU-Bewerber um die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl in Dreis zum ersten Mal begegnen werden, seit der Rhein-Hunsrücker Landrat Marlon Bröhr seinen Hut am Dienstag offiziell in den Ring geworfen hat. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf steht als Redner auf dem Bezirksparteitag schon länger fest. Dessen Herausforderer könne ein Grußwort sprechen und sich kurz vorstellen, sagte der scheidende Bezirksvorsitzende unserer Zeitung. Marlon Bröhr habe sein Kommen zugesagt – allerdings etwas später wegen anderer Termine. Damit dürfte bereits das für 20.30 Uhr erwartete Erscheinen des 45-Jährigen unter den 250 Delegierten in der Dreyshalle für einige Aufmerksamkeit sorgen.