Flutkatastrophe : Baldauf kritisiert Dreyer: „Stellt Genossentreue über ehrlichen Aufklärungswillen“

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat Ministerpräsidentin Dreyer dafür kritisiert, keine Konsequenzen in der Trierer ADD zu ziehen. Die Behörde war in den vergangenen Wochen mehrfach wegen ihres Verhaltens während und nach der Flut in die Kritik geraten. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Nach ihrer Rückendeckung für den vielfach kritisierten Trierer Behördenleiter Thomas Linnertz greift die CDU nun Malu Dreyer an. Die Ministerpräsidentin lasse es an Aufklärungswillen vermissen. Auch die ehemalige Vizepräsidentin der ADD steht wegen ihres Urlaubs weiter in der Kritik.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf übt scharfe Kritik an der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin. Malu Dreyer (SPD) stelle „Genossentreue vor ehrlichen Aufklärungswillen“, sagte Baldauf am Mittwoch. Einen Tag zuvor hatte Dreyer gegenüber dem Trierischen Volksfreund erklärt, ADD-Präsident Thomas Linnertz genieße das Vertrauen der Ministerpräsidentin. Der Behördenleiter war in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach in die Kritik geraten wegen des Verhaltens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion während und nach der Flutkatastrophe.

Die Debatte um die Trierer Behörde hatte vergangene Woche neuen Schwung erhalten, nachdem im Untersuchungsausschuss bekannt wurde, dass die ehemalige ADD-Vizepräsidentin, Begoña Hermann, kurz nach der Flutkatastrophe zwei Wochen lang Urlaub machte. Die Opposition hatte Hermanns Verhalten scharf kritisiert und auch Linnertz angegriffen, weil er diesen Urlaub genehmigt hatte. Nun legt die CDU nach und zielt auf die Parteimitgliedschaft der ADD-Führung ab. Hermann und Linnertz sind beide in der SPD.

Christian Baldauf übt scharfe Kritik

„Angesichts der vielfach dokumentierten Fehler der ADD unter der Verantwortung von Thomas Linnertz ist ihre ausdrückliche Unterstützungserklärung falsch“, sagte Baldauf über Dreyer. Allein die „Urlaubseskapaden der ADD-Führung“ zeigten das „mangelnde Dienstbewusstsein und die Selbstüberschätzung bei der Einsatzleitung“. Die Landesregierung habe die Zuständigkeit für den Katastrophenschutz bei der einer Verwaltungsbehörde wie der ADD „lust- und kraftlos geparkt“, so Baldauf. Der CDU-Landesvorsitzende geht noch weiter: „Mit ihrer Rückendeckung für Linnertz ist Dreyer in der Mithaftung“. Die Ministerpräsidentin muss sich Ende März ein zweites Mal vor dem Untersuchungsausschuss zu ihrer Rolle während der Flutkatastrophe erklären.

Der Verwaltungswissenschaftler Christian Koch hat sich derweil am Mittwoch „etwas verwundert“ über den Urlaub der ehemaligen ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann gezeigt. „Die Professionalität sollte einen doch am Ort halten“, sagte er am Mittwoch der dpa. „Von außen gesehen – und ohne Kenntnis der Motive – hätte sicherlich erwartet werden können, sich bei diesem Großschadensereignis, das die gesamte Landespolitik und die Politik darüber hinaus gefordert hat, voll rein zu stürzen und dass alle auf die Brücke kommen und prüfen, wo Führung und Koordination gefordert sind und welches der eigene Beitrag sein kann“, so Koch.