Grüner Kurswechsel : CDU fordert Solar-Pflicht auf privaten und öffentlichen Neubauten

Nach Meinung der CDU sollte künftig jeder Neubau mit Fotovoltaik ausgestattet sein. Foto: TV/Energieagentur Rheinland-Pfalz

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU wagt einen grünen Kurswechsel: Die Fraktion fordert Fotovoltaikanlagen auf allen Neubauten im Land — und will auch am Denkmalschutz rütteln. In der Ampel-Koalition ist man gespaltener Meinung.