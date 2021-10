Parteien : Konferenz aller CDU-Kreisvorsitzenden: Teilnehmer aus der Region haben vorab klare Forderung

In Berlin will die CDU nach dem Wahldebakel ihre Kreisvorsitzenden anhören. Foto: dpa/Uli Deck

Trier/Berlin Alle CDU-Kreisvorsitzenden treffen sich am Samstag in Berlin, um über die Zukunft der Partei zu beraten. Der TV hat die Teilnehmer aus der Region gefragt, was ihnen auf den Nägeln brennt.