Auflösung des Landtags Wichtige Verfassungsänderung geplatzt: CDU wirft Ampel Blockade vor

Wahlalter bereits ab 16, begrenzte Amtszeiten für Ministerpräsidenten und einfache Bürgerbeteiligung: In den vergangenen Jahren kursierten in Mainz viele Vorschläge, die rheinland-pfälzische Verfassung zu modernisieren. Nun ist klar: Erst einmal wird gar nichts passieren. Für die Verfassungsänderung braucht es eine Zweidrittel-Mehrheit im Landtag. Regierungsfraktionen und die größte Oppositionsfraktion CDU sind also gegenseitig aufeinander angewiesen. Doch die Gespräche sind gescheitert, die Verfassungsänderung - zumindest vorerst - vom Tisch. Die CDU macht die Ampel für das Scheitern verantwortlich - und erhebt schwere Vorwürfe.