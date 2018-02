CDU-Landeschefin Julia Klöckner wird wohl Agrarministerin im Bund

Ihr Name

Mehrere überregionale Medien bestätigen am Sonntag, dass die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin Julia Klöckner als künftige Agrarministerin im Bund gesetzt sein soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Liste der möglichen CDU-Minister noch heute der Öffentlichkeit vorstellen. In Rheinland-Pfalz sind etliche CDU-Landespolitiker bereits davon ausgegangen, dass es Klöckner nach Berlin zieht, wenn sie der Ruf ereilt. Schon lange galt Klöckner als Favoriten für den Posten der Agrarministerin.

In der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag, die die 45-Jährige auch anführt, würde wohl der bisherige Fraktionsvize Christian Baldauf das Ruder übernehmen. Allerdings hängt ein Wechsel von Klöckner noch daran, ob die SPD-Mitglieder einer großen Koalition zustimmen. Die Politikerin hatte aber bereits angekündigt, in diesem Jahr erneut für den Landesvorsitz kandidieren zu wollen.

Das Agrarministerium wäre für Klöckner kein Neuland. Von 2009 bis 2011 arbeitete sie dort als Staatssekretärin, ehe sie in die Landespolitik wechselte. Den Traum, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin zu werden, konnte sie sich nicht erfüllen. 2011 und 2016 unterlag die CDU in den Landtagswahlen der SPD.

In der Ministerriege im Bund gibt CDU-Vorsitzende Angela Merkel gibt darüber hinaus auch dem Druck junger Konservativer in der Partei nach und macht Finanzstaatssekretär Jens Spahn zum Minister. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll er das Gesundheitsministerium von Hermann Gröhe übernehmen. Damit holt sie dann einen ihrer profiliertesten konservativen Kritiker ins Kabinett.

Über die Entscheidung berichtete als erste die "Bild am Sonntag".

Nach Informationen der Boulevardzeitung soll die bisherige Gesundheits-Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz Staatsministerin für Integration im Kanzleramt werden. Sie ist Chefin der Frauen-Union und gilt als Merkel-Anhängerin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll im Amt bleiben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird es in der CDU für möglich gehalten, dass Merkel den bisherigen Gesundheitsminister Hermann Gröhe als Nachfolger von Peter Altmaier zum Kanzleramtschef macht. Altmaier gilt sei längerem als gesetzt für das Amt des Wirtschaftsministers. Der bisherige Staatsminister im Kanzleramt, Helge Braun, könnte demnach Minister für Bildung und Forschung werden.