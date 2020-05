Politik : CDU-Mann Billen schießt ein letztes Mal scharf: „Habe keinen Bock auf die Art der Politik von der Klöckner“

Trier Dass der Eifeler CDU-Politiker Michael Billen kein Mann für den diplomatischen Dienst gewesen wäre, ist unbestritten. Mit seinem aktuellen Interview in einer Sonntagszeitung teilt der 64-Jährige aber noch einmal richtig aus. Besonders im Fokus: seine Parteifeinde.

Mit einem verbalen Paukenschlag hat sich der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Michael Billen von der großen politischen Bühne veranbschiedet. In einem Interview mit der Sonntags-FAZ rechnet der 64-jährige Eifeler schonungslos und teils namentlich mit Parteifreunden ab und wirft vielen Politikern Scheinheiligkeit vor.

Besonders hart ins Gericht geht der vor einer Woche nach 24 Jahren aus dem Mainzer Landtag geschiedene Billen mit der aktuellen rheinland-pfälzischen CDU-Parteispitze. „Ich habe keinen Bock auf die Art der Politik von Baldauf“, sagt Billen in Richtung von CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, der auch Spitzenkandidat seiner Partei bei der nächsten Landtagswahl ist. Und er habe „überhaupt keinen Bock auf die Art der Politik von der Klöckner“, keilte Billen in Richtung der Landesvorsitzenden und Bundeslandwirtschaftsministerin. „Die kann alles verkaufen, aber sie ist sachlich nicht in der Lage, ihr Amt als Ministerin auszufüllen“, sagte Billen der FAZ.