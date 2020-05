Katholische Kirche: CDU-Politiker kritisieren: Auflagen für Gottesdienste härter als für Gastronomie

Trier Genießen Gaststätten-Besucher mehr Freiheiten als die Besucher von Gottesdiensten? Ja, sagen zumindest mehrere CDU-Politiker und fordern die Mainzer Landesregierung auf, die Auflagen für Kirchen zu lockern. Das Bistum Trier stellt sich allerdings hinter das Konzept.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach kritisierte die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern. Während Gottesdienstbesucher etwa in Rheinland-Pfalz durchgängig Mundschutz tragen müssten, dürften die Gläubigen in Hessen den Mundschutz an ihrem Platz in der Kirche ablegen. Dies Ungleichbehandlung löse gerade in den Grenzregionen großes Unverständnis bei der Bevölkerung aus. „Viele Regeln sind absolut widersprüchlich“, sagt der CDU-Parlamentarier, „beim Kneipenbesuch ist keine Maske zu tragen, in der Kirche hingegen schon.“ Dabei gebe es in einem Gottesdienst keinen höheren Bedarf an Hygienemaßnahmen als in einer Kneipe, sagte auch Wäschenbachs Eifeler Kollege Gordon Schnieder.