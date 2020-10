Politiker : CDU-Spitzenkandidat Baldauf nach Trier-Saarburger Wahlkampftour in Quarantäne

Exklusiv Berlin/Trier Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf war am Samstag im Kreis Trier-Saarburg auf Wahlkampftour. Am Mittwoch informierte ihn das Trierer Gesundheitsamt, dass er Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben könnte.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Nach Ministeriumsangaben wurde er am Mittwochnachmittag positiv auf das Virus getestet worden. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, hieß es. Auch der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf ist seit gestern in Quarantäne. Vorsorglich, wie es heißt. Der 53-Jährige sei auf einer Veranstaltung gewesen, an der laut Trierer Gesundheitsamt auch eine inzwischen positiv getestete Person teilgenommen habe.