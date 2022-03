Landesparteitag : CDU wählt Christian Baldauf in Wittlich zum Landesvorsitzenden

Wittlich Die rheinland-pfälzische CDU hat einen neuen Vorsitzenden. 83,64 Prozent stimmten beim Parteitag in Wittlich für Christian Baldauf. Der Pfälzer löst Julia Klöckner nach zwölf Jahren an der Spitze ab.

Christian Baldauf ist neuer Parteivorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU. Für den Pfälzer stimmten beim Landesparteitag in Wittlich 83,64 Prozent. 271 von 324 Delegierten sprachen sich für den 54-jährigen Politiker aus Frankenthal aus. 49 stimmten gegen ihn, vier Delegierte enthielten sich. Er nehme die Wahl an und freue sich auf die Aufgabe, sagte Baldauf. „Ich weiß, dass ich die 49 auch noch überzeugen muss“, die gegen ihn stimmten. Die CDU hat auch einen neuen Generalsekretär gewählt. Der Eifeler Gordon Schnieder ist der Nachfolger von Jan Zimmer. Schnieder erhielt 95,6 Prozent der Stimmen.

In ihrer letzten Rede hat Julia Klöckner eine teils positive, teils kritische Bilanz gezogen. Bei ihrem Antritt als Vorsitzende im Jahr 2010 sei die CDU im Land tief zerstritten und hochverschuldet gewesen, sagte die Bundestagsabgeordnete am Samstag auf einem Landesparteitag in Wittlich. Jetzt übergebe sie eine gut aufgestellte Partei. Die Christdemokraten an Rhein und Mosel müssten sich aber auch fragen: «Sind wir das Gesicht, das wir sein müssen, um von der Gesellschaft auch als attraktiv wahrgenommen zu werden?“