Kommentar : Chaotisch und planlos in die vierte Welle

Zu Beginn der Impfkampagne war kein Impfstoff da – die Menschen mussten monatelang warten, bevor sie einen Termin für die erste Spritze bekommen haben. Nun ist Impfstoff im Überfluss da, aber es fehlt an Impfangeboten, um die Impfwilligen rechtzeitig zu boostern.

Das Chaos der deutschen Corona-Politik setzt sich auch im zweiten Corona-Winter fort. Seit Sommer war klar, dass die Booster-Impfungen notwendig werden würden. Trotzdem wurden die Impfangebote auch in Rheinland-Pfalz zurückgefahren. Das Interesse an Erstimpfungen ließ deutlich nach, nicht zuletzt auch deswegen, weil Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Oktober verkündete, die Impfquote sei besser als erwartet. So könne man gut durch den Winter kommen. Viele noch Unentschlossene glaubten dann, dass eine Impfung nun doch nicht mehr so wichtig sei. Die Hausärzte sollten die zu der Zeit noch wenigen Impfungen stemmen. Auch die Booster-Impfungen, die zu dieser Zeit noch für frühstens Anfang des Jahres angekündigt wurden, wurden den niedergelassenen Medizinern auferlegt.

Als sich dann die vierte Welle immer schneller und mit bislang noch nie da gewesener Macht aufbaute, reagierte die Politik im Bund und im Land, wie so häufig in der Pandemie: panisch und planlos. Unabgestimmt mit den niedergelassenen Ärzten, verkündete die rheinland-pfälzische Landesregierung vor einigen Wochen, dass jeder ab 18 Jahren, dessen zweiter Pieks mindestens sechs Monate zurückliegt, nun eine Auffrischungsimpfung bekommen kann. Das Problem: Die meisten Ärzte, die noch gegen Corona impfen, halten sich an die bisherige Empfehlung der Ständigen Impfkommission, nur Ältere und Vorerkrankte zu boostern. Und die derzeit noch sechs Impfbusse, die das Land seit geraumer Zeit durch Rheinland-Pfalz touren lässt, sind mit dem plötzlichen Ansturm – ausgelöst durch die Ansage der Politik: Boostern für alle, den gleichzeitig explodierenden Infektionszahlen und der völlig verfehlten Aussage von RKI-Chef Wieler, die Impfung wirke nicht so wie gedacht (was wiederum den Impfgegnern in die Hände spielte) – vollkommen überfordert. Menschen stehen stundenlang in Kälte und Regen, um die dritte Spritze zu bekommen.