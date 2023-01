Rheinland-Pfalz : Der halbierte Vorsitzende: Christian Baldauf darf als CDU-Landeschef weitermachen

Mainz Den Fraktionschef-Posten hat man ihm genommen. Als Vorsitzender der Landes-CDU darf Christian Baldauf aber weitermachen. Wie lange, wird womöglich von seinem Nachfolger an der Fraktionsspitze abhängen. Diese Neuwahl könnte länger dauern als ursprünglich erwartet.

Schon der große Tross, den Christian Baldauf auf dem Weg zur Parteizentrale anführte, sollte Geschlossenheit demonstrieren. Am Dienstagabend hatten sich dort insgesamt knapp 40 Teilnehmer der Landes-CDU zur Aussprache getroffen. Zwei Wochen zuvor war Baldauf als Chef der Fraktion im Landtag zum Rückzug gedrängt worden. Die Christdemokraten zerlegten sich daraufhin selbst in den Medien. Nun drohte das Chaos auch auf die Partei überzugreifen.

Nach gut zwei Stunden Diskussion war am Dienstag aber klar: Baldauf soll, darf und will bleiben - als Landesvorsitzender. Dem Vernehmen nach soll Baldauf in der Sitzung geschildert haben, wie es zu seinem Rückzug als Fraktionschef gekommen war. Der Vorstand hatte sich im Anschluss hinter ihn gestellt und einstimmig für seinen Verbleib an der Spitze votiert. Einen der beiden wichtigsten Posten kann Baldauf also zumindest vorerst behalten. Die Landes-CDU versendete eine Pressemeldung. mit dem Signal: Geschlossenheit für den gestürzten Fraktionschef.

Er freue sich über das Votum und den Vertrauensvorschuss, sagte Baldauf selbst nach der Sitzung. Seinem Gesichtsausdruck war gleichwohl ein nur wenig erleichterter Eindruck zu vernehmen. Denn gefallen war ohnehin nur eine Entscheidung, die der CDU-Parteitag im März 2022 erst getroffen hatte. „Es geht jetzt um die Stabilität der Partei, darum, die Wogen zu glätten und an unseren Zukunftsthemen zu arbeiten“, erklärte Generalsekretär Gordon Schnieder.

Die Landesvorstandsmitglieder seien enttäuscht und empört über die mediale Berichterstattung gewesen, hieß es in der Pressemeldung. In den vergangenen Wochen war die Debatte um Gründe für Baldaufs plötzlichen Rückzug teils öffentlich über die Presse ausgetragen worden. Von Putsch und Intrige war die Rede. Eine erneute mediale Schlammschlacht wollen die Christdemokraten für die kommenden Wochen vermeiden.

Am Tag nach der Sondersitzung herrschte deshalb auch Stillschweigen bei vielen Fraktionsmitgliedern. Man wolle das derzeit lieber nicht kommentieren, hieß es. „Es war wichtig, dass wir uns jetzt nicht noch einen Sonderparteitag einhandeln“, sagte Moritz Petry, CDU-Bezirksverbandsvorsitzender Trier, unserer Zeitung. Baldauf könne nun bis 2024 zum Übergang Vorsitzender bleiben. Er sei ohnehin immer ein Übergangskandidat gewesen. Als Bedingung für den Zeitraum nennt Petry, dass die Zusammenarbeit zwischen dem zukünftigen Fraktionschef - also dem Nachfolger Baldaufs - und Baldauf selbst klappt. Sonst brauche es gegebenenfalls auch schon früher eine andere Lösung an der Landesspitze, so Petry. Unter Politik-Profis müsse das aber funktionieren.

Deutlich kontroverser als in der Partei dürfte es kommende Woche in der Fraktion zur Sache gehen. Am Dienstag und Mittwoch wollen die Landtagsabgeordneten „in eine offene Aussprache gehen und den weiteren Fahrplan diskutieren“, sagte ein CDU-Fraktionssprecher auf Anfrage. Eine Wahl von Baldaufs Nachfolger wird es demnach aber nicht geben. Die Entscheidung könnte sich damit länger ziehen als ursprünglich gedacht. Baldauf hat seinen Rückzug für den 31. März angekündigt. Solange er also im Amt ist, können die Fraktionsmitglieder auch keinen neuen Chef wählen. Möglicherweise könnte am Dienstag oder Mittwoch dennoch eine Vorentscheidung fallen. Von den Aspiranten hat bislang allerdings noch keiner öffentlich Anspruch angemeldet - zu groß ist die Gefahr, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Als mögliche Kandidaten gelten etwa Helmut Martin (59, Bad Kreuznach) und Christoph Gensch (44, Zweibrücken).

