Interview Christoph Hardt : Früherer Trierer arbeitet für Kölns Kardinal Woelki: „Manchmal ist es auch zum Weinen“

Christoph Hardt, Mediendirektor des Kölner Kardinals Woelki mit Trierer Vergangenheit. Foto: picture alliance/dpa/dpa

Köln/Trier Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat einen neuen Mediendirektor. Der wiederum kennt sich in Trier gut aus und erklärt, warum er nun innerhalb von sieben Jahren der fünfte Mann auf diesem Posten werden wollte.

Christoph Hardt hat mit 60 Jahren noch mal eine echte berufliche Herausforderung angenommen – eine neue Stelle, die es in sich hat: Seit wenigen Wochen ist er Mediendirektor des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki – der fünfte in sieben Jahren. Warum er sich für diesen besonderen Job am Rhein entschieden hat, was ihn mit Trier verbindet und warum der Blick im Erzbistum Köln in der kommenden Woche gespannt in Richtung Rom geht, hat er im Gespräch mit Volksfreund-Redakteur Marek Fritzen erzählt.

Herr Hardt, wann haben Sie zuletzt an Trier gedacht?

Christoph Hardt: Das kann ich Ihnen genau sagen: vor einer Woche, und zwar im Rahmen einer Evangelien-Besprechung – unter anderem mit Kardinal Woelki. Da ging es auch um den Satz: „Du kennst die Stunde nicht, in der der Herr kommen wird.“ Der, wie jeder Trierer weiß, auf Latein am rechten Turm des Trierer Doms zu lesen ist. Da musste ich natürlich sofort an Trier denken.

Und, haben Sie das in dem Moment auch in die Runde eingebracht?

Hardt: Absolut, Trier habe ich an dieser Stelle natürlich erwähnt.

Wie häufig sind Sie denn noch in Trier zu Gast?

Hardt: Häufig wäre zu viel gesagt. Aber immer wieder. Gute Freunde von uns haben in der Nähe von Wittlich ein Ferienhaus. Da fühlen wir uns wie zu Hause und kommen gerne ab und an vorbei. Zu diesen Gelegenheiten schauen wir natürlich auch immer mal wieder in Trier vorbei – obwohl ich selbst gar nicht allzu lange in Trier gelebt habe.

Wie lange denn?

Hardt: Drei Jahre, danach bin ich dann für den „Volksfreund“ nach Bonn und dann nach Berlin gewechselt.

Wo haben Sie in der Stadt gelebt?

Hardt: Zuerst an der Luxemburger Straße mit Blick auf die Römerbrücke, dann in der Gilbertstraße mit Blick auf die Barbarathermen. Eine sehr schöne Ecke.

Steht seit Monaten in der Kritik: Kölns Kardinal Rainer Maria Woelki. Foto: picture alliance/dpa/dpa

Ich habe im Vorfeld des Gesprächs im Volksfreund-Archiv geblättert: Der älteste dort zu findende Text von Ihnen stammt vom 17. November 1995. Die Überschrift lautete: „Wie eine Befreiung – Fragen an Josef-Peter Mertes“. Wissen Sie noch, worum es ging?

Hardt: Puh, nein. Das war sicherlich irgendwas Politisches, oder?

Ja, stimmt, es ging sogar um ein sehr großes politisches Ereignis. Ich gebe Ihnen mal noch zwei Stichworte: Mannheim und Lafontaine …

Hardt: Echt schwer, ich komme immer noch nicht drauf …

Okay, eine Hilfe noch: Es ging auch um Rudolf Scharping …

Hardt: Ach, der legendäre Mannheimer SPD-Parteitag 1995, bei dem Rudolf Scharping durch Oskar Lafontaine als Parteivorsitzender gestürzt wurde. Hochinteressant. Aber ich kann mich nicht mehr an das Interview erinnern. Ich bin mir allerdings sicher, dass auch vorher schon was von mir erschienen ist, denn begonnen habe ich beim „Volksfreund“ im Februar 1995.

Wenn Sie auf Ihre Trierer Zeit zurückblicken: Gibt es da ein Ereignis, über das Sie geschrieben haben, das Sie bis heute nicht vergessen können?

Hardt: Klar, als Luciano Pavarotti im Luxemburger Fußballstadion gesungen hat. Das war eine große Geschichte, die mir viele böse Leserbriefe beschert hat.

Wieso das?

Hardt: Weil die Leute meinten, ich hätte mich als Trierer geärgert, dass die Luxemburger einen solchen Weltstar bekommen haben. War natürlich Quatsch. Kurze Zeit später hat dann übrigens auch Montserrat Caballé auf dem Trierer Domfreihof gesungen.

Darüber haben Sie auch geschrieben?

Hardt: Ja, ich glaube schon. Denn mein Einstieg in den Journalismus erfolgte über Musikkritiken, da ich im Nebenfach Musikwissenschaften studiert habe. Deswegen war das für mich neben dem Wirtschafts- und Politikressort immer ein schönes kleines Nebenfeld.

Nach Ihrer Zeit beim „Volksfreund“ in Trier und Berlin arbeiteten Sie unter anderem für das „Handelsblatt“, Siemens, zuletzt als Kommunikationschef des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft. Jetzt – ich verrate Ihr Alter einfach mal, Sie sind 60 – haben Sie vor wenigen Wochen den Posten des Mediendirektors von Kardinal Woelki im Erzbistum Köln übernommen. Dort sind Sie nun der fünfte Mediendirektor in sieben Jahren: Wollten Sie auf Ihre alten Tage nochmal was total Verrücktes machen?

Hardt: (lacht) Also, was total Verrücktes würde ich nicht sagen. Aber ich weiß schon, dass das eine sehr schwierige Aufgabe ist. So viel Berufserfahrung habe ich nun doch, um das sagen zu können. Aber es ist für mich auch ein Stück Heimkehr.

Inwiefern?

Hardt: Weil ich zu meinen Wurzeln zurückkomme, beruflich wie auch privat.

Sie sind in Köln geboren?

Hardt: Nein, ich komme aus Hennef an der Sieg. Und lebe jetzt mit meiner Familie in einem Vorort von Köln, in Rhöndorf.

Ein Kölner Vorort ist das ja nicht mehr …

Hardt: Ich weiß, da werden jetzt einige Leute schmunzeln, wenn ich es als Kölner Vorort bezeichne. Rhöndorf liegt bei Bad Honnef.

Vielen dürfte Rhöndorf auch ein Begriff sein als ehemaliger Wohnsitz von Konrad Adenauer und der Nähe zum Drachenfels …

Hardt: Genau. Wir fühlen uns dort sehr wohl und zu Hause. Ich kann außerdem sehr entspannt mit dem Zug zur Arbeit fahren.

Und das war der Grund, diesen Job im Erzbistum anzunehmen?

Hardt: Nein, das war alles nicht entscheidend dafür. Entscheidend war, dass ich noch mal eine echte Herausforderung wollte. Außerdem habe ich – nicht zuletzt durch meine frühere steile Messdiener-Karriere – eine enge Verbindung zur katholischen Kirche (lacht). Vielleicht war es eine Kombination aus Übermut, Verantwortung und Alter. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Mich reizte dieser Job, aber ich habe auch großen Respekt vor der Verantwortung und der Herausforderung, die damit verbunden sind.

Wie haben denn Ihre Freunde und Familie darauf reagiert, als Sie von Ihrem neuen Job berichteten?

Hardt: Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass viele darauf mit Unverständnis reagieren. Das ist aber nicht passiert. Ich habe erstaunlich viele positive Rückmeldungen bekommen.

Es ist keiner kopfschüttelnd davon gerannt, den Sie bis heute nicht mehr wiedergesehen haben?

Hardt: Nein. Ich muss sogar sagen, dass Leute, von denen ich dachte, die zeigen mir die kalte Schulter, offen und diskussionsfreudig damit umgegangen sind.

Sie haben vorhin von Ihrer steilen Messdiener-Karriere gesprochen: Wie häufig muss man denn in den vergangenen Jahren in die Kirche gegangen sein, um Mediendirektor des Kardinals werden zu können?

Hardt: Das müssen Sie den Kardinal fragen.

Das war also kein Thema beim Vorstellungsgespräch?

Hardt: Nee, also meine Kirchgänge der vergangenen Jahrzehnte musste ich nicht darlegen. Aber ich musste nachweisen, dass ich katholisch bin, katholisch verheiratet bin und meine Kinder katholisch getauft sind.

Berichten Sie mal: Wie kann man sich Ihre tägliche Arbeit als Mediendirektor vorstellen?

Hardt: Mein Tag besteht, wie früher auch im Journalismus, mit einer strengen Sichtung der Medienlage. Dann folgt eine Themen- und Inhaltebesprechung mit meinem Team in unserer Morgenlage um 9.30 Uhr. Da fließen natürlich die Bedürfnisse des erzbischöflichen Hauses, sprich des Kardinals und vom Generalvikar mit ein. Dann wird eine Tagesplanung auf der Grundlage einer Wochen- und Monatsplanung aufgelegt. Danach beginnt der Tag mit Meetings mit dem Kardinal, dem Generalvikar oder meinen Kollegen. Und zwischendrin stehen noch so seltsame Dinge wie Interviews an …

Wie groß ist denn Ihr Medienteam?

Hardt: Es umfasst rund 30 Leute.

Das Satiremagazin „Titanic“ titelte kürzlich: „Rainer Maria Woelki fährt ausschließlich Fahrräder ohne Rücktritt“ – können Sie, bzw. darf man über so etwas im Erzbistum Köln lachen?

Hardt: Ja, nicht nur im Erzbistum, sondern in ganz Köln. Wenn Kardinal Woelki etwas hat, dann sicherlich Humor. Manchmal ist es zwar auch zum Weinen, aber er kann auf jeden Fall herzlich lachen.

Schluss mit lustig war für viele Katholiken im Erzbistum Köln spätestens, nachdem der Kardinal das erste Missbrauchsgutachten im Herbst 2020 unter Verschluss gehalten hatte. Unter anderem dadurch hat Ihr Chef bei sehr vielen rheinischen Katholiken jegliche Zustimmung eingebüßt – wie erleben Sie die Stimmung im Erzbistum bei öffentlichen Terminen?

Hardt: Ich bin ja noch ein relativer Frischling im Amt. Was ich sagen kann: Ich habe den Kardinal bei mehreren Reisen in die Hochwassergebiete begleitet. Und ohne jetzt irgendwas beschönigen zu wollen: Er ist ein guter Seelsorger. Im direkten Miteinander mit den Menschen ist der Kardinal ein Seelsorger wie er im Buche steht. Er erhält auch Zuspruch, wenn er – wie jetzt – in den Flutgebieten unterwegs war.

Und das erleben Sie dann so auch in Köln?

Hardt: In Köln, das muss ich zugeben, bin ich noch nicht so häufig auf der Straße mit ihm unterwegs gewesen. Wahrscheinlich sind die Reaktionen auf ihn in der Stadt anders als auf dem Land, wobei er auch in der Fläche immer wieder Kontra bekommt. Es gab ja auch Termine, bei denen ihm beispielsweise Rote Karten entgegengehalten worden sind. Es ist ein Auf und Ab. So wie er scharfe Kritik erhält, bekommt er für seine seelsorgerische Arbeit aber wie gesagt auch immer wieder positive Rückmeldungen. Es ist nicht immer alles nur schwarz oder weiß.

Lassen Sie uns noch auf der „schwarzen“ Seite bleiben: Inwiefern verstehen Sie, dass viele Menschen enttäuscht und erbost sind ob des Verhaltens des Kardinals?

Hardt: Natürlich verstehe ich das. Dafür muss man Verständnis aufbringen. Ob das letztlich immer gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Es gibt schließlich eine Realität und eine Medienrealität, was übrigens einer der Gründe für mich war, den Journalismus einst zu verlassen.

Sie finden, es wird zu negativ berichtet?

Hardt: Sagen wir so: Es werden Teile der Wirklichkeit ausgespart, wenn sie nicht in die Geschichte passen. Das ist ein Kennzeichen zeitgenössischer Berichterstattung. Dass man aufgrund des scharfen medialen Wettbewerbs auch in den digitalen Medien zu einer gewissen Zuspitzung neigen muss, ist verständlich. Ich bin schließlich auch immer noch ein Stück weit Journalist. Aber diese Art der Berichterstattung blendet halt häufig – wie ich finde – Teile der Wirklichkeit aus.

Eine Kritik, die derart pauschal dargestellt sicherlich nicht zutrifft …

Hardt: Verstehen Sie mich nicht falsch, das soll keine Medienschelte sein, auf keinen Fall. Der Punkt bei Kardinal Woelki ist, dass Themen wie Aufarbeitung, Verhinderung sexuellen Missbrauchs oder Gewalt in jeglicher Form innerhalb der katholischen Kirche ein eminent wichtiges Thema für ihn sind. Dass aber nun ausgerechnet Kardinal Woelki als Inbegriff für die gescheiterte Missbrauchsaufarbeitung der katholischen Kirche angesehen wird, ist zu einfach. Der Mechanismus Woelki, zurückgezogenes Gutachten, gescheiterte Aufarbeitung – das war ein schneller Dreischritt, der einfach kaum mehr an den Wirklichkeiten gemessen wurde und wird. Das zweite Missbrauchsgutachten aus dem Frühling 2021 war dann wirklich ein großer Schritt nach vorne. Dennoch ist da von außen eine gewisse Wahrnehmungseinseitigkeit entstanden, was Kardinal Woelki und das Thema Missbrauchsaufarbeitung angeht.